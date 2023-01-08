Допомога малозабезпеченим сім’ям: куди звертатися та які документи треба мати

Для призначення допомоги знадобляться деякі документи

В Україні частині категорій населення з 1 січня необхідно знову звернутися до компетентних органів для продовження соціальних виплат.

Як йдеться у матеріалі "Апостроф", до таких належать і незаможні сім’ї, яким доведеться звернутися до структурних підрозділів з питань соцзахисту населення виконавчих органів за місцем проживання або центрами надання адміністративних послуг.

Право на подібну допомогу мають сім’ї, які постійно проживають на території України, які мають сукупний середньомісячний дохід нижче прожиткового мінімуму, а призначають її на шість місяців.

Для того, щоб почати отримувати цю допомогу, необхідно взяти з собою такі документи:

заяву про призначення таких виплат;

декларація про доходи та майновий стан;

довідка про доходи, якщо у декларації зазначено, що особа отримує доходи, інформації про які немає у ДПС, ПФУ чи інших органах.

У разі наявності довідки про участь особи в АТО чи ООС, необхідно також взяти її.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які категорії українців мають право на отримання субсидій та як їх оформити.