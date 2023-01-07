Безработные в Украине будут получать меньше: что изменилось

Размеры помощи от государства сократились

Из-за российского вторжения в Украину многие жители нашей страны потеряли работу, при этом из-за сокращения количества вакансий снизились и шансы найти новую. Это сказалось и на размере помощи, которую можно получить в центрах занятости.

Как объяснили в Киевском городском центре занятости, в военное время безработный все еще может стать на учет для получения выплат, но если раньше он мог рассчитывать на помощь в размере до 150% от минимальной зарплаты, то теперь она сократилась до 100%.

По состоянию на начало 2023 года, этот показатель составляет 6700 гривен.

Также изменения коснулись и сроков выплат и в настоящее время они назначаются на 90 календарных дней. Единственное исключение это те граждане, которые потеряли работу за год до выхода на пенсию, они могут претендовать на получение выплат в течение 360 дней.

Минимальный размер помощи по безработице составляет 1000 гривен, однако она назначается тем украинцам, которые на момент обращения к центру занятости имели не больше 7 месяцев стажа за последние 12 месяцев до получения статуса безработного.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые украинцы смогут получить денежную помощь от международной федерации Handicap. Размер выплат составит 6 600 гривен. На них сможет рассчитывать сразу 10 категорий граждан.