Отправят разбирать завалы: в Украине придумали, что делать с безработными в военное время

Украина пересмотрит подход к выплатам пособий по безработице

Кабмин решил пересмотреть подходы к поддержке официально зарегистрированных безработных и собирается привлечь их к общественно важным работам, вроде разборов завалов, строительства защитных сооружений или на сельскохозяйственные работы.

Как рассказал глава украинского правительства Денис Шмыгаль во время заседания во вторник, 21 июня, за это безработные будут получать минимальную зарплату.

"Правительство сегодня утвердит документ, предусматривающий, что официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам", — сказал он.

Шмыгаль добавил, что перечень работ будет определяться местными властями.

Цель документа направлена на то, чтобы устранить возможность для безработных получать деньги от государства и при этом отказываться от предложенной работы, поскольку у государства в военное время для этого нет ресурсов.

"Все должны либо воевать и защищать Родину, либо работать на победу и для фронта", — добавил премьер.

Как сообщалось ранее, "ПриватБанк" запустил программу поддержки внутренне перемещенных лиц, согласно которой каждый ВПЛ сможет получить небольшую сумму денежной помощи.