Стартовала выплата помощи от "ПриватБанка": кто и как сможет получить деньги

Компенсация поступит исключительно в случае, если гость имеет официально зарегистрированный статус ВПО

Один из ведущих украинских банков "ПриватБанк", недавно предложивший украинцам новую услугу, сообщил о том, что начал выплачивать еще одну компенсацию.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, деньги от Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца начисляются гражданам, безвозмездно предоставившим убежища внутренним переселенцам. Общая сумма ежемесячного пособия — 450 гривен.

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Кто получит выплаты

Компенсация будет выплачиваться украинцам, которые в собственных жилых помещениях бесплатно разместили внутриперемещенных лиц (ВПЛ).

Размер компенсации составляет 14,77 гривен на одного человека в день. То есть за месяц – 450 гривен за каждого ВПЛ. Средства будут перечисляться переводом на банковский счет через платежную систему PrivatMoney.

Следует отметить, что деньги будут предоставлять только в том случае, если гость официально имеет статус ВПЛ(!)

Алгоритм действий для получения компенсации

Произвести регистрацию своего жилья на сайте. На следующий день (не позднее) подать заявление в органы местного самоуправления (исполнительного комитета), где будет указан ФИО каждого из размещенных лиц. Кроме того, в обязательном порядке должна быть предоставлена копия документов, удостоверяющих их личность.

В день прекращения размещения ВПЛ или изменения их количества необходимо подать повторную заявку с указанными сведениями.

Обратиться в исполком по месту нахождения жилого помещения для получения денежной помощи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "ПриватБанк" решил пойти на встречу своим клиентам и продлил действие кредитных каникул для должников. Однако чтобы пользоваться уменьшенной кредитной ставкой, украинцы вынуждены будут выполнить несколько условий учреждения.