Безробітні в Україні отримуватимуть менше: що змінилося

Розміри допомоги від держави скоротилися

Через російське вторгнення в Україну багато мешканців нашої країни втратили роботу, при цьому через скорочення кількості вакансій знизилися і шанси знайти нову. Це далося взнаки та на розмірі допомоги, яку можна отримати у центрах зайнятості.

Як пояснили у Київському міському центрі зайнятості, у воєнний час безробітний все ще може стати на облік для отримання виплат, але якщо раніше він міг розраховувати на допомогу у розмірі до 150% мінімальної зарплати, то тепер вона скоротилася до 100%.

Станом на початок 2023 року цей показник становить 6700 гривень.

Також зміни торкнулися термінів виплат і наразі вони призначаються на 90 календарних днів. Єдиний виняток це ті громадяни, які втратили роботу за рік до виходу на пенсію, можуть претендувати на отримання виплат протягом 360 днів.

Мінімальний розмір допомоги з безробіття становить 1000 гривень, проте воно призначається тим українцям, які на момент звернення до центру зайнятості мали не більше ніж 7 місяців стажу за останні 12 місяців до набуття статусу безробітного.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що деякі українці матимуть змогу отримати грошову допомогу від міжнародної федерації Handicap. Розмір виплат становитиме 6 600 гривень. На них зможе розраховувати одразу 10 категорій громадян.