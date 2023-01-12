Українці можуть отримати від 900 до 13 000 гривень: для кого передбачені виплати

Отримати гроші можуть небайдужі громадяни у різних куточках України

Держава та міжнародні організації продовжують виплачувати соціальну допомогу українцям під час війни. Деякі громадяни мають можливість отримати виплати від 900 до 13 000 гривень, але для цього є певні умови.

Претендувати на отримання соцдопомоги можуть громадяни з різних регіонів нашої країни, які безкоштовно розмістили внутрішньо переміщених осіб, повідомляє "Хвиля". Крім того, отримати виплати можуть і ФОПи, які офіційно працевлаштували ВПО.

Для кого і які виплати передбачені

900 гривень — цю суму одержують за кожного переселенця ті, хто безкоштовно надав притулок у своєму будинку. Гроші оформляють як допомогу на оплату комуналки.

Отримати виплати можуть українці, які не мають заборгованостей з оплати комунальних послуг і не брали гроші за розміщення ВПО. На призначення допомоги не впливає те, яку частину будинку чи квартири було здано внутрішньо переміщеним особам (кімнату чи весь будинок/квартиру).

6500 гривень – виплати передбачені для ФОПів, які працевлаштували у себе ВПО. Гроші нараховують упродовж двох місяців. Загальна сума становитиме 13 000 гривень.

Щоб отримати допомогу від держави, необхідно, щоб була виконана головна вимога — працевлаштування переселенців, зареєстрованих у Центрі зайнятості. Тобто, набирати співробітників з числа біженців потрібно саме через цю установу.

Як отримати допомогу

Для громадян, які надали притулок у себе ВПО, потрібно зареєструвати своє житло на сайті "Прихисток". Також необхідно подати заявку в органи місцевого самоврядування, але не пізніше наступного дня з моменту розміщення у себе тимчасово переміщених осіб. У заявці потрібно буде вказати ім’я та по-батькові кожного з розміщених і додати копії документів, що засвідчують їхні особи.

Власникам ФОПів для отримання соціальної допомоги потрібно подати заявку у Державну службу зайнятості або в електронній формі через портал "Дія".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні скоротили розмір виплат за безробіттям. Зміни також торкнулися і строків виплат допомоги. Тепер виплати призначатимуть на 90 днів.