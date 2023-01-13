Виплати по 6600 для українців: як і хто може отримати гроші

Подати заявку на отримання допомоги можна до 17 січня

Деякі українці можуть отримати допомогу у вигляді грошових виплат від французької міжнародної організації Action Against Hunger (ACF). Сума допомоги складає 6 600 гривень.

Виплати від організації можуть отримувати вимушені переселенці, які мешкають у Чернівецькій області. При цьому документи на отримання грошей можна подавати людям без офіційного статусу ВПО. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

За його словами, громадяни, які подають заявку на отримання допомоги, не повинні отримувати водночас допомогу від іншої гуманітарної організації. Ці дані перевірятимуться.

Розмір допомоги становить 6 600 гривень. Її виплачуватимуть частинами — по 2,2 тис. протягом трьох місяців.

Що необхідно для отримання допомоги

Тимчасово переміщеним особам слід звернутися для реєстрації до Департаменту соцзахисту населення Чернівецької ОВА за адресою: місто Чернівці, вул. Головна, 245. Прийом заявок проводиться з 10 до 17 січня з 10:00 до 16:00.

Один із повнолітніх представників сім’ї повинен мати при собі оригінали документів усіх членів сім’ї, на яких оформлятимуть допомогу:

паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження;

довідка ВПО (за наявності).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міжнародній Федерації Handicap виплачуватимуть деяким категоріям українців грошову допомогу у розмірі 6 600 гривень.