Виплати для безробітних в Україні зменшили: скільки тепер платитимуть

Допомога по безробіттю нараховується громадянам з першого дня після надання статусу безробітного

З початку 2023 року максимальний розмір допомоги по безробіттю змінився. Тепер виплачуватимуть 6700 гривень, тобто розмір мінімальної зарплати в Україні, а раніше платили 150% мінімалки.

Як повідомили у Київському міському центрі зайнятості (КМЦЗ), скорочення розміру допомоги по безробіттю передбачено змінами у законі "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

Так, під час дії воєнного стану максимальний розмір допомоги з безробіття не може перевищувати розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на 1 січня календарного року.

"Тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку (за рік до досягнення відповідного віку та за наявності необхідного для призначення пенсії за віком страхового стажу) – 360 календарних днів", — йдеться у повідомленні.

Наголошується також, що допомога з безробіття нараховується громадянам з першого дня після надання статусу безробітного.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі сім’ї з Києва можуть отримати соціальні виплати у розмірі від 7000 до 23 000 гривень.