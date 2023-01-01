Переоформлювати не доведеться: кому соцвиплати з 1 січня продовжать автоматично

Переоформляти соціальні виплати тим, хто їх прострочив через війну, не доведеться

Оскільки у воєнний час не всі отримувачі допомоги від держави мали можливість переоформити соціальну допомогу та виплати, виникла небезпека їхньої втрати. Однак у Міністерстві соціальної політики заспокоїли, що з 1 січня деякі з них будуть продовжені автоматично.

Нова постанова Кабміну дозволяє продовжити автоматичне здійснення соціальних виплат, дія яких закінчилася під час воєнного стану. Це стосується дорослих та дітей з інвалідністю, а також для дітей, позбавлених батьківського піклування.

Цим рішенням з 1 січня будуть автоматично продовжені такі соціальні виплати та допомога:

дітям, над якими встановлена ​​опіка або турбота,

дітям, хворим на тяжкі захворювання,

дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та ІІ груп внаслідок психічного розладу;

особам, які не мають права на пенсію;

особам із інвалідністю.

Які ще зміни чекають на українців з 1 січня, читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Тарифи та податки зростають, доходи — відстають: що ще обіцяє українцям 2023 рік".