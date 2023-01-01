Переоформлювати не доведеться: кому соцвиплати з 1 січня продовжать автоматично
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Переоформляти соціальні виплати тим, хто їх прострочив через війну, не доведеться
Оскільки у воєнний час не всі отримувачі допомоги від держави мали можливість переоформити соціальну допомогу та виплати, виникла небезпека їхньої втрати. Однак у Міністерстві соціальної політики заспокоїли, що з 1 січня деякі з них будуть продовжені автоматично.
Нова постанова Кабміну дозволяє продовжити автоматичне здійснення соціальних виплат, дія яких закінчилася під час воєнного стану. Це стосується дорослих та дітей з інвалідністю, а також для дітей, позбавлених батьківського піклування.
Цим рішенням з 1 січня будуть автоматично продовжені такі соціальні виплати та допомога:
- дітям, над якими встановлена опіка або турбота,
- дітям, хворим на тяжкі захворювання,
- дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,
- особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та ІІ груп внаслідок психічного розладу;
- особам, які не мають права на пенсію;
- особам із інвалідністю.
Які ще зміни чекають на українців з 1 січня, читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Тарифи та податки зростають, доходи — відстають: що ще обіцяє українцям 2023 рік".