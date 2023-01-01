Переоформлять не придется: кому соцвыплаты с 1 января продлят автоматом

Переоформлять социальные выплаты тем кто их просрочил из-за войны, не придется

Поскольку в военное время не все получатели помощи от государства имели возможность переоформить социальные пособия и выплаты, возникла опасность их потери. Однако в Министерстве социальной политики успокоили, что с 1 января некоторые из них будут продлены автоматически.

Новое постановление Кабмина позволяет продолжить автоматическое осуществление социальных выплат, действие которых истекло во время военного положения. Это касается взрослых и детей с инвалидностью, а также для детей, лишенных родительской опеки.

Этим решением с 1 января будут автоматически продлены следующие социальные выплаты и пособия:

детям, над которыми установлена ​​опека или забота,

детям, больным тяжелыми заболеваниями,

детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов,

лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I и II групп вследствие психического расстройства;

лицам, не имеющим права на пенсию;

лицам с инвалидностью.

Какие еще изменения ждут украинцев с 1 января, читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Тарифы и налоги растут, доходы — отстают: что еще сулит украинцам 2023 год".