Выплаты для безработных в Украине уменьшили: сколько теперь будут платить

Пособие по безработице начисляется гражданам с первого дня после предоставления статуса безработного

С начала 2023 года максимальный размер пособия по безработице изменился. Теперь выплачивать будут 6700 гривен, то есть размер минимальной зарплаты в Украине, а ранее платили 150% минималки.

Как сообщили в Киевском городском центре занятости (КГЦЗ), сокращение размера пособия по безработице предусмотрено изменениями в законе "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы".

Так, во время действия военного положения максимальный размер пособия по безработице не может превышать размера минимальной заработной платы, установленной законодательством на 1 января календарного года.

"Продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней, а для лиц предпенсионного возраста (за год до достижения соответствующего возраста и при наличии необходимого для назначения пенсии по возрасту страхового стажа) – 360 календарных дней", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что пособие по безработице начисляется гражданам с первого дня после предоставления статуса безработного.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые семьи из Киева могут получить социальные выплаты в размере от 7000 до 23 000 гривен.