2000 гривень дорослим та 3000 дітям: як отримати виплати від держави в кілька кліків
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Виплати можна оформити онлайн та офлайн
З початком повномасштабної війни в Україні багато наших громадян можуть розраховувати на допомогу як від держави, так і від різних організацій. Одним із варіантів такої допомоги є кеш-підтримка від держави для ВПО.
На порталі "єДомомога" пояснили, хто і як може отримати виплати у розмірі 2000 гривень на дорослого та 3000 гривень на людей з інвалідністю та дітей.
Хто може розраховувати на виплати
Послуга доступна українцям, які переїхали з територій, де були або продовжуються бойові дії.
Як оформити виплати
Онлайн дорослим:
- оновіть програму "Дія" та авторизуйтесь;
- надішліть заявку на отримання статусу ВПО;
- натисніть кнопку Хочу отримувати допомогу;
- виберіть картку "єПідтримка" для зарахування коштів. Якщо у вас немає такої картки – оформіть її.
Онлайн дітям:
- оновіть програму "Дія" та авторизуйтесь;
- зайдіть у розділ Послуги та виберіть Отримати статус ВПО;
- вкажіть свою актуальну адресу;
- підтвердіть своє розташування за допомогою геолокації;
- якщо свідоцтво про народження дитини не підтягується автоматично, додайте її вручну;
- натисніть кнопку Хочу отримувати допомогу;
- виберіть картку Підтримка для зарахування коштів. Якщо у вас немає такої картки – оформіть її.
Офлайн:
- Зверніться до ЦНАПу, органу соцзахисту населення або представників місцевої влади;
- Візьміть із собою документ, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України;
- Точний перелік документів для набуття статусу уточнюйте у ЦНАПі, до якого збираєтесь.
Якщо в паспорті немає даних про реєстрацію місця проживання в одному з відповідних регіонів, візьміть із собою будь-який документ, що підтверджує це: військовий квиток, трудову книжку, право власності на майно тощо.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи збільшать виплати за народження дитини в 2023 році.
Також ми повідомляли, як і хто може отримати 6600 гривень допомоги від міжнародної організації Action Against Hunger.