2000 гривень дорослим та 3000 дітям: як отримати виплати від держави в кілька кліків

Виплати можна оформити онлайн та офлайн

З початком повномасштабної війни в Україні багато наших громадян можуть розраховувати на допомогу як від держави, так і від різних організацій. Одним із варіантів такої допомоги є кеш-підтримка від держави для ВПО.

На порталі "єДомомога" пояснили, хто і як може отримати виплати у розмірі 2000 гривень на дорослого та 3000 гривень на людей з інвалідністю та дітей.

Хто може розраховувати на виплати

Послуга доступна українцям, які переїхали з територій, де були або продовжуються бойові дії.

Як оформити виплати

Онлайн дорослим:

оновіть програму "Дія" та авторизуйтесь;

надішліть заявку на отримання статусу ВПО;

натисніть кнопку Хочу отримувати допомогу;

виберіть картку "єПідтримка" для зарахування коштів. Якщо у вас немає такої картки – оформіть її.

Онлайн дітям:

оновіть програму "Дія" та авторизуйтесь;

зайдіть у розділ Послуги та виберіть Отримати статус ВПО;

вкажіть свою актуальну адресу;

підтвердіть своє розташування за допомогою геолокації;

якщо свідоцтво про народження дитини не підтягується автоматично, додайте її вручну;

натисніть кнопку Хочу отримувати допомогу;

виберіть картку Підтримка для зарахування коштів. Якщо у вас немає такої картки – оформіть її.

Офлайн:

Зверніться до ЦНАПу, органу соцзахисту населення або представників місцевої влади;

Візьміть із собою документ, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України;

Точний перелік документів для набуття статусу уточнюйте у ЦНАПі, до якого збираєтесь.

Якщо в паспорті немає даних про реєстрацію місця проживання в одному з відповідних регіонів, візьміть із собою будь-який документ, що підтверджує це: військовий квиток, трудову книжку, право власності на майно тощо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи збільшать виплати за народження дитини в 2023 році.

Також ми повідомляли, як і хто може отримати 6600 гривень допомоги від міжнародної організації Action Against Hunger.