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2000 гривень дорослим та 3000 дітям: як отримати виплати від держави в кілька кліків

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Соцвиплати в Україні Новина оновлена 18 січня 2023, 18:45
Соцвиплати в Україні

Виплати можна оформити онлайн та офлайн

З початком повномасштабної війни в Україні багато наших громадян можуть розраховувати на допомогу як від держави, так і від різних організацій. Одним із варіантів такої допомоги є кеш-підтримка від держави для ВПО.

На порталі "єДомомога" пояснили, хто і як може отримати виплати у розмірі 2000 гривень на дорослого та 3000 гривень на людей з інвалідністю та дітей.

Хто може розраховувати на виплати

Послуга доступна українцям, які переїхали з територій, де були або продовжуються бойові дії.

Як оформити виплати

Онлайн дорослим:

  • оновіть програму "Дія" та авторизуйтесь;
  • надішліть заявку на отримання статусу ВПО;
  • натисніть кнопку Хочу отримувати допомогу;
  • виберіть картку "єПідтримка" для зарахування коштів. Якщо у вас немає такої картки – оформіть її.

Онлайн дітям:

  • оновіть програму "Дія" та авторизуйтесь;
  • зайдіть у розділ Послуги та виберіть Отримати статус ВПО;
  • вкажіть свою актуальну адресу;
  • підтвердіть своє розташування за допомогою геолокації;
  • якщо свідоцтво про народження дитини не підтягується автоматично, додайте її вручну;
  • натисніть кнопку Хочу отримувати допомогу;
  • виберіть картку Підтримка для зарахування коштів. Якщо у вас немає такої картки – оформіть її.

Офлайн:

  • Зверніться до ЦНАПу, органу соцзахисту населення або представників місцевої влади;
  • Візьміть із собою документ, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України;
  • Точний перелік документів для набуття статусу уточнюйте у ЦНАПі, до якого збираєтесь.

Якщо в паспорті немає даних про реєстрацію місця проживання в одному з відповідних регіонів, візьміть із собою будь-який документ, що підтверджує це: військовий квиток, трудову книжку, право власності на майно тощо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи збільшать виплати за народження дитини в 2023 році.

Також ми повідомляли, як і хто може отримати 6600 гривень допомоги від міжнародної організації Action Against Hunger.

Теги:
#Україна #Допомога #Соцвиплати #Виплати #ДІЯ