Украинцам выплатят по 6600 гривен: кто может рассчитывать на помощь и как ее получить

В Украине работает 10 пунктов, где можно подать заявки

Украинцы могут получить помощь в виде денежных средств от УВКБ ООН в размере 6 600 гривен, которые будут выплачивать в течение трех месяцев. Прием заявок на получение выплат был возобновлен.

Так, в январе 2023 года в части регионов Украины возобновили работу пунктов регистрации на помощь. На сегодняшний день подать заявку можно в офисах и выездных пунктах в 10 регионах. Об этом сообщили в благотворительном фонде "Право на защиту".

Отмечается, что что зарегистрироваться на получение выплат можно в том случае, если ваша семья не получала ранее помощь от международных организаций, имеет доход менее 5400 грн на человека, и если вы принадлежите к таким категориям и имеете критерии уязвимости:

переселенцы, которые переместились после 24 февраля и имеют уязвимости (перечень ниже)

лица, которые не перемещались после 24.02.2022, но пострадали от военных действий в таких областях: Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская; и имеют уязвимости (перечень ниже)

люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия от 24 февраля 2022 г. и имеют уязвимости (перечень ниже).

Перечень обязательных критериев уязвимости для всех трех категорий:

семья, в которой есть один из родителей (отец или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет один/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями. А именно имеющие: инвалидность, хронические заболевания. Список не ограничивается только этими критериями особых потребностей;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение).

Где работают пункты регистрации

Ознакомиться с полным перечнем адресов, по которым возможно подать заявки, можно здесь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине увеличили размер выплат по уходу за ребенком.

Также подчеркнем, что граждане, подающие заявку на получение помощи, не должны получать одновременно помощь от других гуманитарных организаций. Эти данные будут проверяться, заявил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.