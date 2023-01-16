Украинские семьи могут получать по 2100 гривен: для кого предусмотрены выплаты

Украинцам необходимо будет написать соответствующее заявление на получение денег

Некоторые украинские семьи имеют возможность получить помощь в виде денежных выплат в размере 2100 гривен ежемесячно от государства. "Телеграф" расскажет подробнее о том, кто может рассчитывать на эту помощь и как ее получить.

В 2023 году 2100 гривен могут получать семьи, воспитывающие троих или более детей. Деньги будут выплачивать до того момента, пока ребенку не исполнится 6 лет. Такой вид помощи был введен в Украине еще в 2019 году. Об этом сообщается на сайте правительства.

Семья может оформить помощь в любом момент. Даже если ребенку уже исполнилось, к примеру, пять лет. Отмечается также, что за каждого следующего ребенка в семье, после третьего, дополнительно выплачивается 2100 гривен.

Как получить помощь

Семье необходимо обратиться в ближайшее отделение социальной защиты населения и написать заявление на получение денег. При себе нужно иметь следующие документы:

оригинал и копию удостоверения многодетной семьи;

свидетельства о рождении детей.

Как будут начисляться деньги

Выплаты будут производиться через "Укрпочту" или уполномоченный государством банк на социальные выплаты по выбору семьи. В случае, если семья получает ежемесячное пособие при рождении, она может предоставить реквизиты банковской карты, на которую зачисляются 860 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине практически в три раза увеличили выплаты по уходу за ребенком до трех лет. Однако эти выплаты начисляются только в одном случае.