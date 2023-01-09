В Украине увеличили выплаты по уходу за ребенком: стала известна сумма

В январе 2023 года родители или опекуны должны подтвердить свое право на выплаты по уходу за ребенком до трех лет

В Украине почти в три раза увеличили сумму компенсации по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня". Эта выплата назначается в случае инвалидности родителя или ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики Украины. Размер компенсации увеличился до 6700 гривен.

Министерство социальной политики инициировало увеличение размера компенсации по уходу за ребенком до 3-х лет "муниципальная няня". Правительство поддержало инициативу и постановило увеличить размер выплат с одного прожиточного минимума (а в случае ухода за детьми с инвалидностью с двух прожиточных минимумов на детей в возрасте до шести лет) до одной минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года.

Таким образом, компенсация за "муниципальную няню" выросла почти в три раза — с 2272 гривен до 6700 гривен. Кроме того, были изменены отдельные условия предоставления услуги, чтобы поддержку государства могли получать действительно те, кто в ней нуждается.

"Постановлением Кабинета Министров от 30.12.2022 № 1474 "Некоторые вопросы социальной защиты детей и семьи" определено, что компенсация услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня" предоставляется в случае осуществления ухода за ребенком с инвалидностью или в случае, если родитель, опекун является лицом с инвалидностью I или II группы", — сказано в сообщении.

В течение января 2023 года родители или опекуны ребенка в возрасте до трех лет, получающие возмещение стоимости услуги "муниципальная няня", должны подтвердить свое право на такое возмещение. Для этого необходимо в органы соцзащиты подать документы, которые прописаны в Порядке возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет, "муниципальная няня", который утвержден постановлением Кабмина от 30.01.2019 №68, "Некоторые вопросы предоставления услуги по ухода за ребенком до трех лет, "муниципальная няня".

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