В Україні збільшили виплати з догляду за дитиною: стала відома сума

У січні 2023 року батьки чи опікуни мають підтвердити своє право на виплати з догляду за дитиною до трьох років

В Україні майже втричі збільшили суму компенсації з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня". Ця виплата призначається у разі інвалідності одного з батьків або дитини.

Про це повідомили у прес-службі Мінсоцполітики України. Розмір компенсації збільшився до 6700 гривень.

Міністерство соціальної політики ініціювало збільшення розміру компенсації з догляду за дитиною до 3-х років "муніципальна няня". Уряд підтримав ініціативу та ухвалив збільшити розмір виплат з одного прожиткового мінімуму (а у разі догляду за дітьми з інвалідністю з двох прожиткових мінімумів на дітей віком до шести років) до однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Таким чином, компенсація за "муніципальну няню" зросла майже втричі — з 2272 гривень до 6700 гривень. Крім того, було змінено окремі умови надання послуги, щоб підтримку держави могли отримувати дійсно ті, хто її потребує.

"Постановою Кабінету Міністрів від 30.12.2022 № 1474 "Деякі питання соціального захисту дітей та сім’ї" визначено, що компенсація послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" надається у разі догляду за дитиною з інвалідністю або у разі, якщо батько, опікун є особою з інвалідністю І чи ІІ групи", — сказано в повідомленні.

Протягом січня 2023 року батьки чи опікуни дитини віком до трьох років, які отримують відшкодування вартості послуги "муніципальна няня", мають підтвердити своє право на таке відшкодування. Для цього необхідно до органів соцзахисту подати документи, які прописані у Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років, "муніципальна няня", який затверджено постановою Кабміну від 30.01.2019 №68, "Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років, "муніципальна няня".

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