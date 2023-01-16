Українські сім’ї можуть отримувати по 2100 гривень: кому передбачені виплати

Українцям необхідно буде написати заяву на отримання грошей

Деякі українські сім’ї мають змогу отримати допомогу у вигляді грошових виплат у розмірі 2100 гривень щомісяця від держави. "Телеграф" розповість докладніше про те, хто може розраховувати на цю допомогу та як її отримати.

2023 року 2100 гривень можуть отримувати сім’ї, які виховують трьох чи більше дітей. Гроші виплачуватимуть доти, доки дитині не виповниться 6 років. Такий вид допомоги було запроваджено в Україні ще 2019 року. Про це повідомляється на сайті уряду.

Сім’я може оформити допомогу будь-якої миті. Навіть якщо дитині виповнилося, наприклад, п’ять років. Зазначається також, що за кожну наступну дитину в сім’ї після третьої додатково виплачується 2100 гривень.

Як отримати допомогу

Сім’ї необхідно звернутися до найближчого відділення соціального захисту населення та написати заяву на отримання грошей. При собі потрібно мати такі документи:

оригінал та копію посвідчення багатодітної сім’ї;

свідоцтва про народження дітей.

Як нараховуватимуться гроші

Виплати здійснюватимуться через "Укрпошту" або уповноважений державою банк на соціальні виплати на вибір сім’ї. У разі, якщо сім’я отримує щомісячну допомогу при народженні, вона може надати реквізити банківської картки, на яку зараховуються 860 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні практично втричі збільшили виплати з догляду за дитиною до трьох років. Однак ці виплати нараховуються лише в одному випадку.