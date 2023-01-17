Українцям виплатять по 6600 гривень: хто може розраховувати на допомогу та як її отримати

В Україні працює 10 пунктів, де можна подати заявки

Українці можуть отримати допомогу у вигляді коштів від УВКБ ООН у розмірі 6600 гривень, які виплачуватимуть протягом трьох місяців. Прийом заявок на отримання виплат було поновлено.

Так, у січні 2023 року у частині регіонів України відновили роботу пунктів реєстрації на допомогу. На сьогодні подати заявку можна в офісах та виїзних пунктах у 10 регіонах. Про це повідомили у благодійному фонді "Право на захист".

Зазначається, що зареєструватися на отримання виплат можна в тому випадку, якщо ваша сім’я не отримувала раніше допомогу від міжнародних організацій, має дохід менш як 5400 грн на особу, і якщо ви належите до таких категорій та маєте критерії вразливості:

переселенці, які перемістилися після 24 лютого та мають уразливості (перелік нижче)

особи, які не переміщалися після 24.02.2022, але постраждали від воєнних дій у таких сферах: Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська; та мають уразливості (перелік нижче)

люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення в іншу область/країну через воєнні дії від 24 лютого 2022 р. та мають вразливість (перелік нижче).

Перелік обов’язкових критеріїв уразливості для всіх трьох категорій:

сім’я, в якій є один із батьків (батько чи мати) з одним або декількома дітьми молодше 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

сім’я, яку очолює один/кілька самотніх людей похилого віку (55 років і старше) або похилого віку з однією дитиною або кількома дітьми віком до 18 років;

сім’ї з однією або декількома особами з особливими потребами. А саме такі, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Список не обмежується лише цими критеріями особливих потреб;

прийомні сім’ї, які займаються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (необхідне документальне підтвердження).

Де працюють пункти реєстрації

Ознайомитись з повним переліком адрес, за якими можна подати заявки, можна тут.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні збільшили розмір виплат з догляду за дитиною.

Також наголосимо, що громадяни, які подають заявку на отримання допомоги, не повинні отримувати водночас допомогу від інших гуманітарних організацій. Ці дані перевірятимуть, заявив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.