Украинцы во время войны могут получать денежные выплаты: кому положена помощь

Некоторые категории украинцев могут получать социальную помощь

Во время полномасштабной войны граждане Украины, в частности, временно перемещенные лица, продолжают получать денежную помощь как от государства, так и от различных организаций. "Телеграф" расскажет кто, как и какую помощь может получить в 2023 году.

С 24 февраля по сегодняшний день количество внутренне перемещенных лиц в Украине уже превысило 8 млн человек. Денежную помощь этим людям продолжает оказывать и власти и международные организации, передают Факты ICTV.

Государственные пособия

6500 гривен — ФОПы и наемные работники с территорий, где продолжаются боевые действия, могли получить государственную выплату в размере 6 500 гривен. Заявки необходимо было подавать через сервис "Дія". Сейчас заявки уже не принимаются, однако помощь получили еще далеко не все из тех, кто за ней обращался.

6500 гривен — для работодателей, которые взяли на работу ВПЛ. Такую сумму предприниматели смогут получать за каждого переселенца.

Подать заявку на получение компенсации можно через сервис "Дія". Выплаты можно получить за первых и второй месяцы работы ВПЛ.

2000 гривен — ежемесячная государственная помощь на проживание временно перемещенных лиц — 2 тыс. грн взрослому и 3 тыс. детям и людям с инвалидностью.

До апреля 2022 года заявку на получение помощи можно было оформить через сервис "Дія". Сейчас выплаты ВПЛ поступают не всем, а только жителям некоторых громад.

450 гривен — компенсация за коммунальные услуги для тех, кто приютил у себя дома внутренне перемещенное лицо. В период с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года сумма компенсации определяется на уровне 30 грн за каждый день.

Чтобы начать получать выплаты, нужно подать заявление о готовности приютить людей в орган местного самоуправления (ОМС) по месту жительства или через сайт "Прихисток". Затем нужно подать заявление в ОМС при поселении переселенцев. До пятого числа каждого месяца нужно оповещать ОМС о количестве дней и переселенцев, которые проживали.

Выплаты от международных организаций

2500 гривен — помощь от Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине совместно с Обществом Красного Креста Украины. Выплаты осуществляются на основании данных из информационной базы внутренне перемещенных лиц.

То есть, Миссия Красного Креста будет вместе с Минсоцполитики определять, кому оказывать помощь, на основании основании сведений из Единой информационной базы ВПЛ и информационной платформы "єДопомога".

2200 гривен — помощь от ЮНИСЕФ для многодетных украинских семей, которые пострадали от войны. Пособие будут выплачивать многодетным семьям раз в месяц, но не больше, чем на пять человек.

Получить ее можно, заполнив анкету на сайте ЮНИСЕФ.

6600 гривен — помощь от ООН. Выплаты предоставляются УВКБ ООН ВПЛ на каждого члена семьи в размере 2 200 гривен и выплачивается на протяжении трех месяцев. Ознакомиться с полным перечнем адресов, по которым возможно подать заявки, можно здесь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут претендовать на выплаты в размере 16 тысяч гривен. Денежная помощь будет поделена на четыре месяца.

Также подчеркнем, что граждане, подающие заявку на получение помощи, не должны получать одновременно помощь от других гуманитарных организаций. Эти данные будут проверяться, заявил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.