Українці під час війни можуть отримувати грошові виплати: кому дістанеться допомога

Деякі категорії українців можуть отримувати соціальну допомогу

Під час повномасштабної війни громадяни України, зокрема, тимчасово переміщені особи, продовжують отримувати грошову допомогу як від держави, так і від різних організацій. "Телеграф" розповість что, як і яку допомогу може отримати 2023 року.

З 24 лютого до сьогодні кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні вже перевищила 8 млн осіб. Грошову допомогу цим людям продовжує надавати і влада, і міжнародні організації, передають Факти ICTV.

Державні допомоги ВПО

6500 гривень — ФОПи та наймані працівники з територій, де тривають бойові дії, могли отримати державну виплату у розмірі 6 500 гривень. Заявки потрібно було подавати через сервіс "Дія". Наразі заявки вже не приймаються, проте допомогу отримали ще далеко не всі з тих, хто по неї звертався.

6500 гривень – для роботодавців, які взяли на роботу ВПО. Таку суму підприємці матимуть змогу отримувати за кожного переселенця.

Подати заявку на отримання компенсації можна через сервіс "Дія". Виплати можна отримати за перші та другі місяці роботи ВПО.

2000 гривень – щомісячна державна допомога на проживання тимчасово переміщених осіб – 2 тис. грн дорослому та 3 тис. дітям та людям з інвалідністю.

До квітня 2022 заявку на отримання допомоги можна було оформити через сервіс "Дія". Наразі виплати ВПО надходять не всім, а лише мешканцям деяких громад.

450 гривень — компенсація за комунальні послуги для тих, хто дав притулок у себе вдома внутрішньо переміщеній особі. У період з 1 жовтня 2022 року до 31 березня 2023 року сума компенсації визначається на рівні 30 грн за кожен день.

Щоб почати отримувати виплати, потрібно подати заяву про готовність дати притулок людям до органу місцевого самоврядування (ОМС) за місцем проживання або через сайт "Прихисток". Потім потрібно подати заяву до ОМС при поселенні переселенців. До п’ятого числа кожного місяця слід повідомляти ОМС про кількість днів та переселенців, які проживали.

Виплати від міжнародних організацій

2500 гривень – допомога від Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні спільно із Товариством Червоного Хреста України. Виплати здійснюються на підставі даних з інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб.

Тобто, Місія Червоного Хреста разом з Мінсоцполітики визначатиме, кому надавати допомогу, на підставі відомостей з Єдиної інформаційної бази ВПО та інформаційної платформи "єДопомога".

2200 гривень – допомога від ЮНІСЕФ для багатодітних українських сімей, які постраждали від війни. Допомогу виплачуватимуть багатодітним сім’ям раз на місяць, але не більше, аніж на п’ять осіб.

Отримати її можна заповнивши анкету на сайті ЮНІСЕФ.

6600 гривень – допомога від ООН. Виплати надають УВКБ ООН ВПО на кожного члена сім’ї у розмірі 2 200 гривень і виплачуєть протягом трьох місяців. Ознайомитись з повним переліком адрес, за якими можна подати заявки, можна тут.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть претендувати на виплати у 16 тисяч гривень. Грошова допомога буде поділена на чотири місяці.

Також наголосимо, що громадяни, які подають заявку на отримання допомоги, не повинні отримувати водночас допомогу від інших гуманітарних організацій. Ці дані перевірятимуть, заявив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.