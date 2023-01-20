Украинцы получат по 16 тысяч гривен: кто может рассчитывать на выплаты

Выплаты предусмотрены только для одной категории граждан

Украинцы будут иметь возможность получить помощь в виде денежных выплат от организации Красный Крест. Общая сумма выплат составлят 16 тысяч гривен и будет поделена на четыре месяца.

Финансовая помощь рассчитана на ветеранов, которые получили инвалидность I-II группы. Выплаты будут осуществляться в рамках совместного проекта Министерства ветеранов и Общества Красного креста Украины. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 16 декабря 2022 года.

Отмечается, что проект предусматривает выплату денежной помощи совершеннолетним гражданам нашей страны, которым в соответствии с Законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предоставлен статус лица с инвалидностью в результате войны I или II группы. Сведения о них должны быть внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Чтобы получить выплаты, необходимо будет подать заявку онлайн. Однако на данный момент проект находится в стадии технической доработки. Более подробная информация о процессе подачи заявок и выплате денег будет объявлена позже.

Подробнее о выплатах украинцам от различных организаций и государства читайте в материале "Телеграфа": Украинцы во время войны могут получать денежные выплаты: кому положена помощь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы имеют возможность получить выплаты в размере 13 200 гривен на одного человека от ООН.