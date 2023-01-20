Українці отримають по 16 тисяч гривень: хто може розраховувати на виплати

Виплати передбачені лише для однієї категорії громадян

Українці матимуть нагоду отримати допомогу у вигляді грошових виплат від організації Червоний Хрест. Загальна сума виплат становитиме 16 тисяч гривень і буде поділена на чотири місяці.

Фінансова допомога розрахована на ветеранів, які отримали інвалідність І-ІІ групи. Виплати здійснюватимуться у рамках спільного проекту Міністерства ветеранів і Товариства Червоного хреста України. Про це йдеться у постанові Кабміну від 16 грудня 2022 року.

Зазначається, що проект передбачає виплату грошової допомоги повнолітнім громадянам нашої країни, яким відповідно до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни І чи II групи. Відомості про них мають бути внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Щоб отримати виплати, потрібно буде подати заявку онлайн. Проте на цей час проект перебуває у стадії технічного доопрацювання. Більш детальну інформацію про процес подання заявок та виплату грошей буде оголошено пізніше.

Детальніше про виплати українцям від різних організацій та держави читайте у матеріалі "Телеграфа": Українці під час війни можуть отримувати грошові виплати: кому надано допомогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці мають можливість отримати виплати у розмірі 13 200 гривень на одну особу від ООН.

Додамо, що громадяни, які подають заявку на отримання допомоги, не повинні одночасно отримувати допомогу від інших гуманітарних організацій. Дані перевірятимуть.