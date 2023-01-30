Украинцам выплатят по 10 тысяч гривен: кто может претендовать на помощь

Чтобы получить выплаты, необходимо выполнить несколько простых шагов

Украинцы, которые во время полномасштабной войны лишились работы, могут рассчитывать на помощь от государства в виде денежных средств. Претендовать на получение выплат могут некоторые категории граждан нашей страны.

В прошлом году правительство обновило порядок предоставления социальных выплат украинцам, которые из-за войны остались без работы. Получить помощь смогут временно перемещенные лица, а также те, кто находится на временно оккупированных территориях нашей страны, передает ProstoMob.

Сумма выплат, на которую могут претендовать подходящие категории, установлена на уровне 9750 гривен. Однако реальный ее размер будет зависеть от продолжительности трудовой деятельности на прошлом месте работы и суммы получаемой заработной платы.

Чтобы получить данную помощь, необходимо получить статус безработного. Для этого украинцам не нужно стоять в очередях в центрах занятости. Сейчас получить такой статус можно на сайте ГСЗУ или на портале "Дія". Для этого потребуется:

заполнить и подписать необходимые заявления;

указать реквизиты карты "єПідтримка";

подать заявление в центр занятости.

Отметим, что на 2023 год правительством была установлена максимальная сумма выплат по безработице на уровне 6 700 гривен. В этом году социальные выплаты индексироваться не будут. Исключением в этом случае стали только пенсии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получить социальные выплаты от Красного Креста. Речь идет о помощи в размере 2500 гривен.