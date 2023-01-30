Українцям виплатять по 10 тисяч гривень: хто може претендувати на допомогу

Щоб отримати виплати, потрібно виконати кілька простих кроків

Українці, які під час повномасштабної війни втратили роботу, можуть розраховувати на допомогу від держави у вигляді грошових коштів. Претендувати на отримання виплат можуть деякі категорії громадян нашої країни.

Минулого року уряд оновив порядок надання соціальних виплат українцям, які через війну залишилися без роботи. Отримати допомогу зможуть тимчасово переміщені особи, а також ті, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях нашої країни, повідомляє ProstoMob.

Суму виплат, на яку можуть претендувати відповідні категорії, встановлено на рівні 9750 гривень. Однак реальний її розмір залежатиме від тривалості трудової діяльності на минулому місці роботи та суми одержуваної заробітної плати.

Щоб отримати цю допомогу, необхідно отримати статус безробітного. Для цього українцям не потрібно стояти у чергах у центрах зайнятості. Наразі отримати такий статус можна на сайті ДСЗУ або на порталі "Дія". Для цього потрібно:

заповнити та підписати необхідні заяви;

вказати реквізити картки "єПідтримка";

подати заяву до центру зайнятості.

Зазначимо, що на 2023 рік урядом було встановлено максимальну суму виплат з безробіття на рівні 6 700 гривень. Цього року соціальні виплати не індексуватимуться. Винятком у цьому випадку стали лише пенсії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримати соціальні виплати від Червоного Хреста. Йдеться про допомогу у розмірі 2500 гривень.