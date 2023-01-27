Українці можуть отримати 2500 гривень від Червоного Хреста: для кого передбачено виплати
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 745
Одноразову виплату зможе отримати лише одна категорія громадян
Під час повномасштабної війни держава та багато організацій займаються наданням допомоги українцям у вигляді грошових коштів. Деякі громадяни нашої країни також можуть отримати виплати від Червоного Хреста у розмірі 2500 гривень.
Так, Кабміном за участю Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариства Червоного Хреста України раніше було запущено програму виплат ВПО. Рішення про надання виплати було ухвалено на засіданні уряду у квітні 2022 року.
Хто може розраховувати на виплати
Отримати цю допомогу від Червоного Хреста зможуть отримати лише внутрішньо переміщені особи.
Фінансова допомога у рамках програми становитиме 2500 грн на людину.
Як отримати грошову допомогу
Для отримання виплат не потрібно подавати заяви. Перевага надаватиметься ВПО з окупованих територій та зон бойових дій.
Комісія Червоного Хреста сама визначатиме, кому надавати допомогу, на основі відомостей з Єдиної інформаційної бази про внутрішньо переміщених осіб, а також з інформаційної платформи "допомога".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі категорії українців можуть отримати грошові виплати у розмірі від 7 до 23 тисяч гривень.