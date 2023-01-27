Украинцы могут получить 2500 гривен от Красного Креста: для кого предусмотрены выплаты

Единоразовую выплату сможет получить только одна категория граждан

Во время полномасштабной войны государство и многие организации занимаются оказанием помощи украинцам в виде денежных средств. Некоторые граждане нашей страны также могут получить выплаты от Красного Креста в размере 2 500 гривен.

Так, Кабмином при участии Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине и Общества Красного Креста Украины ранее была запущена программа выплат ВПЛ. Решение о предоставлении выплаты было принято на заседании правительства в апреле 2022 года.

Кто может рассчитывать на выплаты

Получить данную помощь от Красного Креста смогут получить только внутреннее перемещенные лица.

Финансовая помощь в рамках программы составит 2500 грн. на человека.

Как получить денежную помощь

Для получения выплат не нужно подавать заявления. Предпочтение будет отдаваться ВПЛ с оккупированных территорий и зон боевых действий.

Комиссия Красного Креста будет сама определять, кому оказывать помощь, на основе сведений из Единой информационной базы о внутренне перемещенных лицах, а также с информационной платформы "епомощь".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые категории украинцев могут получить денежные выплаты в размере от 7 до 23 тысяч гривен.