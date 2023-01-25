Некоторые украинцы получат по 2200 гривен: кто может претендовать на выплаты

Для получения помощи необходимо будет связаться с представителями организации по телефону или через соцсети

Украинцы имеют возможность получить помощь в виде денежных средств в размере 2200 гривен от благотворительной организации BHA&Save the Children. Рассчитывать на выплаты могут некоторые категории граждан.

Финансовая помощь предназначена для семей ВПЛ, которые переместились в Винницкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Львовскую и Черновецкую области, а также для еще нескольких категорий. Об этом сообщили на странице международной гуманитарной организации Save the Children in Ukraine.

Выплаты в размере 2 200 гривен поступят на банковские счета граждан в течение трех месяцев после обращения за помощью.

Как получить помощь

Оформить заявку на получение помощи можно позвонив на горячую линию по телефону 0 800 609 845 или же можно написать представителям организации в личные сообщения в Facebook.

Поскольку горячие линии могут быть перегружены, украинцам рекомендуют отправлять номера своих телефонов в личные сообщения, чтобы с ними потом могли связаться.

С более подробной информацией о денежных выплатах и категориях, которые могут на них претендовать, можно ознакомиться в инфографике.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получить выплаты в размере 3 350 гривен. Помощь рассчитана на ФОПы и сотрудников, которые из-за войны лишились части своего заработка.