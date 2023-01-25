Деякі українці отримають по 2200 гривень: хто може претендувати на виплати

Для отримання допомоги необхідно буде зв’язатися з представниками організації через телефон або через соцмережі

Українці мають можливість отримати допомогу у вигляді коштів у розмірі 2200 гривень від благодійної організації BHA&Save the Children. Розраховувати на виплати можуть деякі категорії громадян.

Фінансова допомога призначена для сімей ВПО, які перемістилися у Вінницьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Львівську та Чернівецьку області, а також ще для кількох категорій. Про це повідомили на сторінці міжнародної гуманітарної організації Save the Children in Ukraine.

Виплати у розмірі 2200 гривень надійдуть на банківські рахунки громадян протягом трьох місяців після звернення за допомогою.

Як отримати допомогу

Оформити заявку на отримання допомоги можна зателефонувавши на гарячу лінію за телефоном 0800609845 або ж можна написати представникам організації в особисті повідомлення в Facebook.

Оскільки гарячі лінії можуть бути перевантажені, українцям рекомендують відправляти номери своїх телефонів у особисті повідомлення, щоб потім з ними могли зв’язатися.

З більш детальною інформацією про грошові виплати та категорії, які можуть на них претендувати, можна ознайомитись в інфографіці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримати виплати у розмірі 3350 гривень. Допомога розрахована на ФОП та співробітників, які через війну втратили частину свого заробітку.