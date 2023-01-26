900 грн на коммуналку: кто из украинцев может рассчитывать на помощь государства

Некоторые украинцы получат от государства помощь в размере до 900 гривен, чтобы оплатить коммунальные услуги

В 2023 году большинству украинцев, желающих получать социальные выплаты, придется осуществлять перерегистрацию. Это означает, что под автоматическое продление выплат подпадут не все.

Кого коснется перерегистрация

Как пишет "Минфин", с 1 января некоторые категории украинцев должны осуществить перерегистрацию социальных выплат — а именно:

граждане, которые получали помощь от государства как члены малообеспеченных семей;

лица, временно получающие государственную помощь как неработающие, достигшие пенсионного возраста, однако права на получение пенсии не получившие;

украинцы, которые получали госпомощь на проживание у них ВПЛ.

Помощь от государства на оплату коммуналки

В стране со дня полномасштабного российского вторжения для граждан, приютивших у себя двух и более переселенцев из "горячих" регионов, имеют право компенсировать расходы на коммунальные услуги в сумме до 900 гривен.

Кто может получить компенсацию:

совершеннолетние граждане, являющиеся владельцами жилья,

лица, не имеющие задолженностей по коммуналке,

украинцы, бесплатно предоставившие убежище переселенцам и граждане, зарегистрировавшие у себя этих ВПЛ.

Отметим, что для того, чтобы получить помощь, вам нужно обратиться в органы местного самоуправления или оставить заявку на сайте — prykhystok.gov.ua.

Ранее "Телеграф" сообщал, что некоторые категории украинцев имеют право получить помощь от государства на сумму более 3 тысяч гривен — кого это касается.