900 грн на коммуналку: кто из украинцев может рассчитывать на помощь государства
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Некоторые украинцы получат от государства помощь в размере до 900 гривен, чтобы оплатить коммунальные услуги
В 2023 году большинству украинцев, желающих получать социальные выплаты, придется осуществлять перерегистрацию. Это означает, что под автоматическое продление выплат подпадут не все.
Кого коснется перерегистрация
Как пишет "Минфин", с 1 января некоторые категории украинцев должны осуществить перерегистрацию социальных выплат — а именно:
- граждане, которые получали помощь от государства как члены малообеспеченных семей;
- лица, временно получающие государственную помощь как неработающие, достигшие пенсионного возраста, однако права на получение пенсии не получившие;
- украинцы, которые получали госпомощь на проживание у них ВПЛ.
Помощь от государства на оплату коммуналки
В стране со дня полномасштабного российского вторжения для граждан, приютивших у себя двух и более переселенцев из "горячих" регионов, имеют право компенсировать расходы на коммунальные услуги в сумме до 900 гривен.
Кто может получить компенсацию:
- совершеннолетние граждане, являющиеся владельцами жилья,
- лица, не имеющие задолженностей по коммуналке,
- украинцы, бесплатно предоставившие убежище переселенцам и граждане, зарегистрировавшие у себя этих ВПЛ.
Отметим, что для того, чтобы получить помощь, вам нужно обратиться в органы местного самоуправления или оставить заявку на сайте — prykhystok.gov.ua.
Ранее "Телеграф" сообщал, что некоторые категории украинцев имеют право получить помощь от государства на сумму более 3 тысяч гривен — кого это касается.