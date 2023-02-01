Часть киевлян получит увеличенную социальную помощь: кого это коснется

Некоторые киевляне получат выплаты впервые

Малообеспеченные жители Киева получат первую увеличенную помощь из городского бюджета. Выплаты будут осуществляться в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам", финансирование которой в конце прошлого года было увеличено на один миллиард гривен.

Как говорится в сообщении КГГА, выплаты некоторым категориям будут увеличены полтора-два раза, а другие категории и вовсе получат ее впервые.

Получить помощь смогут как лица, которые пребывают на учете органов соцзащиты Киева, так и ВПЛ.

Как говорится в сообщении, на выплаты в размере 2500 грн могут рассчитывать:

дети с инвалидностью подгруппы А

дети с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство или воспитывающиеся в приемных семьях или детских домах семейного типа

дети-сироты

люди с инвалидностью I группы подгруппы А, размер пенсии которых не превышает размера трех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность

люди с инвалидностью I группы подгруппы А – получатели государственной социальной помощи.

Ряд категорий киевлян смогут получить выплаты в 2000 гривен, к ним относятся:

дети с инвалидностью

дети, над которыми установлена опека или забота

люди с инвалидностью I группы, размер пенсии которых не превышает размера трех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность

люди с инвалидностью I группы – получатели государственной социальной помощи

люди, которые являются получателями помощи на детей по тяжелым болезням

люди, получающие пособие на ребенка, получившего тяжелую травму, нуждаются в трансплантации органа, паллиативной помощи и которым не установлена инвалидность.

Лица с инвалидностью второй группы, которые получают государственную соцпомощь, также могут получить 1200 гривен.

Те жители Киева, которые имеют "Карту киевлянина" могут получить выплату на банковский счет. Те же, кто получают выплаты через "Укрпочту" смогут получить деньги вместе с пенсией.

Как сообщалось ранее, некоторые украинские семьи имеют возможность получить помощь в размере 2100 гривен ежемесячно от государства.