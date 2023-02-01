Частина киян отримає збільшену соціальну допомогу: кого це торкнеться

Деякі кияни отримають виплати вперше

Малозабезпечені мешканці Києва отримають першу збільшену допомогу із міського бюджету. Виплати здійснюватимуться у рамках програми "Турбота. Назустріч киянам", фінансування якої наприкінці минулого року було збільшено на один мільярд гривень.

Як йдеться у повідомленні КМДА, виплати деяким категоріям буде збільшено півтора-два рази, а інші категорії взагалі отримають її вперше.

Отримати допомогу зможуть як особи, які перебувають на обліку органів соцзахисту Києва, так і ВПО.

Як йдеться у повідомленні, на виплати у розмірі 2500 грн можуть розраховувати:

діти з інвалідністю підгрупи А

діти з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування або які виховуються у прийомних сім’ях чи дитячих будинках сімейного типу

діти сироти

люди з інвалідністю І групи підгрупи А, розмір пенсії яких не перевищує розміру трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність

люди з інвалідністю І групи підгрупи А – одержувачі державної соціальної допомоги.

Ряд категорій киян зможуть отримати виплати у 2000 гривень, до них належать:

діти з інвалідністю

діти, над якими встановлено опіку чи піклування

люди з інвалідністю І групи, розмір пенсії яких не перевищує розміру трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність

люди з інвалідністю І групи – одержувачі державної соціальної допомоги

люди, які є одержувачами допомоги на дітей з тяжких хвороб

люди, які отримують допомогу на дитину, яка отримала тяжку травму, потребують трансплантації органу, паліативної допомоги та яким не встановлена інвалідність.

Особи з інвалідністю другої групи, які отримують державну соцдопомогу, також можуть отримати 1200 гривень.

Ті мешканці Києва, які мають "Карту киянина", можуть отримати виплату на банківський рахунок. Ті ж, хто отримує виплати через "Укрпошту", зможуть отримати гроші разом із пенсією.

Як повідомлялося раніше, деякі українські сім’ї мають змогу отримати допомогу у розмірі 2100 гривень щомісяця від держави.