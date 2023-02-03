Гроші на проживання: хто та як в Україні може отримати допомогу від держави

Виплати щомісячної грошової допомоги від держави продовжено автоматично

Під час повномасштабної війни в Україні багато громадян залишилося без житла. Держава продовжує надавати допомогу у вигляді виплат коштів тим, чиє житло було пошкоджено чи зруйновано внаслідок російської агресії.

У деяких випадках українцям відмовляють у грошовій допомозі через те, що їхній будинок лише пошкоджений, але не зруйнований. Однак, як пояснили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, це незаконно.

Цього року виплати щомісячної грошової допомоги від держави продовжено автоматично. Так, 3000 гривень передбачено для дітей та осіб з інвалідністю та 2000 гривень — для решти осіб.

Право на отримання допомоги на проживання у 2023 році мають такі категорії громадян:

особи, які виїхали з населених пунктів, включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих територій;

мають непридатне для проживання або зруйноване житло та подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через портал Дія;

громадяни, які мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту ушкодження чи знищення нерухомого майна внаслідок російської агресії;

українці, які отримували щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання станом на 24 лютого 2022 року;

особи, які повторно перемістилися з тимчасово окупованих територій, на яких після 24 лютого 2022 року ведуться бойові дії.

Як отримати допомогу

Для нарахування виплат необхідно отримати довідку ВПО і подати заяву на виплату допомоги на проживання можна за допомогою додатку Дія.

Крім того, ВПО можуть звертатися до органів соцзахисту населення, до ЦНАП або до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі категорії громадян можуть розраховувати на соціальні виплати у розмірі 3350 гривень. Для цього потрібно буде оформити потрібну заяву.