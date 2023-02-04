Виплати біженцям: що робити, якщо роботодавець не виплачує декретні та лікарняні

Що робити, якщо страхові виплати не можна отримати у роботодавця

Після початку вторгнення росії в Україну безліч громадян нашої країни були змушені покинути свої будинки і переїхати в інші області, часто втрачаючи роботу. Проте держава їм дає можливість отримувати деякі соціальні виплати з коштів Пенсійного фонду, а чи не від роботодавця.

Як йдеться у поясненні Мінреінтеграції, якщо ВПО з тих чи інших причин не може отримати страхові виплати від роботодавця, то він може звернутися до ПФУ.

При цьому переселенці таким чином можуть отримати виплати за:

тимчасової втрати працездатності (лікарняні);

вагітності та народженню дитини (декретні);

допомоги на похорон, у разі якщо не йдеться про смерть пенсіонерів, безробітних або внаслідок нещасного випадку на виробництві.

Для цього необхідно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру ПФУ та надати низку документів, серед яких:

оригінал та копія українського паспорта;

оригінал та копію довідки про призначення ІПН;

оригінал та копію довідки про прийняття на облік ВПО;

лист непрацездатності (у разі, якщо він є у паперовому варіанті).

Такі самі виплати можуть отримати і особи, які не є ВПО, але їх роботодавець залишився на окупованій території.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яку допомогу можуть отримати особи, які втратили житло внаслідок бойових дій чи російських обстрілів.