Виплати біженцям: що робити, якщо роботодавець не виплачує декретні та лікарняні
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Що робити, якщо страхові виплати не можна отримати у роботодавця
Після початку вторгнення росії в Україну безліч громадян нашої країни були змушені покинути свої будинки і переїхати в інші області, часто втрачаючи роботу. Проте держава їм дає можливість отримувати деякі соціальні виплати з коштів Пенсійного фонду, а чи не від роботодавця.
Як йдеться у поясненні Мінреінтеграції, якщо ВПО з тих чи інших причин не може отримати страхові виплати від роботодавця, то він може звернутися до ПФУ.
При цьому переселенці таким чином можуть отримати виплати за:
- тимчасової втрати працездатності (лікарняні);
- вагітності та народженню дитини (декретні);
- допомоги на похорон, у разі якщо не йдеться про смерть пенсіонерів, безробітних або внаслідок нещасного випадку на виробництві.
Для цього необхідно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру ПФУ та надати низку документів, серед яких:
- оригінал та копія українського паспорта;
- оригінал та копію довідки про призначення ІПН;
- оригінал та копію довідки про прийняття на облік ВПО;
- лист непрацездатності (у разі, якщо він є у паперовому варіанті).
Такі самі виплати можуть отримати і особи, які не є ВПО, але їх роботодавець залишився на окупованій території.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яку допомогу можуть отримати особи, які втратили житло внаслідок бойових дій чи російських обстрілів.