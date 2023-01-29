Соцдопомога під час війни: що треба зробити переселенцям, щоб не втратити гроші

Відновити виплати можна за допомогою кількох простих кроків

Після початку вторгнення росії в Україну багато громадян нашої країни були змушені переїхати на нове місце проживання в іншу область. Природно, що одним із найбільш актуальних питань для них стало поновлення субсидій та інших соціальних виплат.

Як йдеться у матеріалі "Коментарів", після переїзду необхідно зробити низку простих кроків, щоб виплати почали приходити за новим місцем проживання.

Насамперед необхідно зателефонувати до контакт-центру "Укрпошти" (0-800-300-545) та обрати там розділ "Пенсії, соціальні виплати та субсидії". Після цього необхідно зв’язатися із сервісним центром ПФУ за новим місцем проживання, їх список можна знайти за посиланням.

У розмові з оператором необхідно озвучити таку інформацію:

ПІБ;

адресу отримання виплат на початок вторгнення;

паспортні дані;

номер телефону одержувача виплат;

спосіб отримання грошей — на домашню адресу або поштове відділення;

нова адреса доставки (номер поштового відділення або адреса проживання);

У деяких населених пунктах, розташованих неподалік місць активних бойових дій діє особливий порядок виплати таких коштів. Зокрема, якщо людина отримує гроші на банківську картку, то їй не потрібно ні до кого звертатися і нікуди телефонувати, кошти виплачуватимуть, як і раніше.

Якщо ж громадянин отримував виплати через Укрпошту, то гроші доведеться забирати у відділеннях Ощадбанку. Для цього треба взяти із собою паспорт та податковий номер.

Як повідомлялося раніше, для українців спростять процес отримання грошової допомоги від держави. Заяву можна буде подати лише в кілька кліків.