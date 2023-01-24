Українцям спростять процес отримання допомоги: що зміниться і для кого

Зараз відбувається процес тестування сервісу

Для українців спростять процес отримання допомоги у вигляді коштів від держави. Заяву можна буде подати лише в кілька кліків. Черги, ксерокопії та нескінченні поїздки до держустанов — минулого. "Телеграф" докладніше розповість про те, хто зможе користуватися послугою і що зміниться.

Йдеться про допомогу сім’ям з дітьми, самотніх батьків, а також про людей з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Послуга доступна для людей, які усиновили дитину або доглядають хвору дитину. Також отримати допомогу можуть люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю. Самотні матері або батьки, які не одружені", — зазначив Федоров.

За його словами, зараз набираються тестувальники, щоб перевірити, як працює сервіс. Мінцифри також пропонує українцям приєднатися до бета-тесту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що частина українців може розраховувати на виплати від держави у розмірі 3350 гривень. Це стосується ФОПів та співробітників.