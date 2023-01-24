Украинцам упростят процесс получения помощи: что изменится и для кого

Сейчас проходит процесс тестирования сервиса

Для украинцев упростят процесс получения помощи в виде денежных средств от государства. Заявление можно будет подать всего в несколько кликов. Очереди, ксерокопии и бесконечные поездки в госучреждения — в прошлом. "Телеграф" расскажет подробнее о том, кто сможет пользоваться услугой и что изменится.

Речь идет о помощи семьям с детьми, одиноких родителях, а также о людях с инвалидностью с детства и детях с инвалидностью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Услуга доступна для людей, которые усыновили ребенка или ухаживают за больным ребенком. Также получить помощь могут люди с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью. Одинокие матери или родители, не состоящие в браке", — отметил Федоров.

По его словам, на данный момент набираются тестировщики, чтобы проверить, как работает сервис. Минцифры также предлагает украинцам присоединиться к бета-тесту.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что часть украинцев может рассчитывать на выплаты от государства в размере 3 350 гривен. Это касается ФОПов и сотрудников.