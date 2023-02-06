Изменение порядка выплат военным в Украине: кто будет получать меньше

С 1 февраля размер ежемесячного денежного вознаграждения военнослужащих будет увеличен

В Украине изменили порядок дополнительного вознаграждения для военнослужащих ВСУ и полицейских. С 1 февраля выплаты будут зависеть от того, находится ли военный в тылу или непосредственно в зоне проведения боевых действий.

Заместитель начальника управления социальной поддержки – начальник отдела денежного довольствия и заработной платы полковник Олег Рогаль в комментарии "Армия Inform" подробно объяснил изменения.

Выплаты военным на "передовой"

По его словам, с 1 февраля выплаты дополнительного вознаграждения 100 тысяч гривен военнослужащим, которые принимают участие в боевых действиях непосредственно на линии столкновения, не изменятся. Однако уже с этого дня размер ежемесячного денежного вознаграждения военнослужащих будет увеличен в среднем на 50%.

"То есть, если военнослужащий получал 13 тысяч гривен — это минимальное денежное довольствие было в прошлом году — то с 1 февраля этого года военнослужащий будет получать минимальное денежное довольствие более 20 тысяч гривен. На "передней" линии военнослужащий с минимальным денежным довольствием 20 тысяч гривен будет получать вместе с дополнительной наградой 100 тысяч гривен — 120 тысяч гривен в месяц", — говорит Рогаль.

Кто будет получать 100 тысяч гривен ежемесячно

Кроме военнослужащих, участвующих в боевых действиях на линии столкновения, 100 тысяч гривен также будут получать за время выполнения боевых задач:

военнослужащие ракетных войск и артиллерии;

летчики во время выполнения полетов в районах ведения боевых действий;

моряки;

военные медики;

зенитно-ракетные войска и противовоздушные войска, выполняющие задачи в районе проведения боевых действий.

Кто будет получать 30 тысяч гривен

"Вознаграждение в 30 тысяч гривен ежемесячно будут получать военнослужащие, входящие в состав группировок Сил обороны страны и выполняющие боевые или специальные задания согласно боевым приказам или распоряжениям командиров воинских частей.

Кроме того, такое вознаграждение будут получать военнослужащие, выполняющие задачи всестороннего обеспечения группировок Сил обороны, а также военнослужащие, находящиеся в подразделениях, зачисленных в состав резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. 30 тысяч гривен будут выплачиваться только за период выполнения этих специальных боевых задач", — рассказал Рогаль.

Кому будет снижено денежное обеспечение

Рогаль отметил, что денежное вознаграждение не будет выплачиваться военнослужащим, которые проходят службу в воинских частях и подразделениях, которые не входят в состав группировок Сил обороны или резерва Главнокомандующего и находятся за пределами районов ведения боевых действий. Это могут быть учебные центры, органы военного управления, тыловые базы и т.д.

Напомним, ранее мы писали о том, что в декабре 2022 года украинским военным подняли денежное довольствие.

Также мы сообщали о том, за что военнослужащие могут остаться без премии.