Мобилизация продолжается: за что военнослужащие могут остаться без премии

Есть десять причин, по которой украинские воины могут остаться без дополнительных финансов

Всеобщая мобилизация в Украине была продлена до февраля 2023 года, как и действие военного положения. Многие граждане, не имеющие отношения к военному делу, сейчас защищают страну на передовой, за что получают соответствующее денежное вознаграждение. Также помимо основной зарплаты часть военных может рассчитывать на премии, которых, впрочем, весьма легко лишиться.

"Телеграф", ссылаясь на ZN.UA, расскажет, в каких случаях военное руководство может принять решение о снятии с бойца дополнительных надбавок. Детальнее ситуацию проанализировал юрист Константин Гритчин.

Сразу же отметим, что премирование украинских защитников четко прописано в разделе 16 "Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам". Надбавки назначаются командиры военных частей, военных учебных заведений и других организаций, имеющих отношение к ВСУ. К слову, размер такой премии (ежемесячной!) может меняться, но не "падает" ниже 10% от имеющегося оклада.

Если боец успел заработать за месяц официальный выговор, то его премия должна уменьшиться на 10% от изначальной службы. Однако есть и те моменты, когда надбавка и вовсе снимается.

Защитники не получают премии, если:

не вышли на службу или учебу без уважительной причины;

употребляли алкоголь или наркотики на территории в/ч как в служебное, так и не в служебное время; прибыли на службу в нетрезвом состоянии;

получили дисциплинарное взыскание в виде предупреждения за неполное служебное соответствие, понижение в должности или военном звании на одну ступень, были лишены военного звания;

суд вынес постановление насчет админвзыскания за коррупционные действия или военное админнарушение;

боец за месяц получил более трех выговоров, кроме дисциплинарного взыскания "замечание";

военного отчислили из адьюнктуры или докторантуры военного ВНЗ или учебно-исследовательского учреждения за невыполнение учебного плана или недисциплинированность;

военный неуспешно окончил уже упомянутые адьюнктуру или докторантуру военного ВНЗ или учебно-исследовательского учреждения;

бойца уволили из военной службы по служебной неответственности, в связи с — лишением военного звания в дисциплинарном порядке; обвинительным решением суда, которое набрало законной силы; или систематическим невыполнением условий контракта;

были нарушены требования, законы или другие нормативно-правовые акты, что привело к материальным убыткам;

военный совершил в военной части аварию или другое действие, которое повлекло за собой гибель людей. Должно быть доказано, что действие/преступление было совершено военнослужащими во время несения службы.

Отметим, что запрещено не выплачивать премии военнослужащим или регулярно уменьшать ее размер на протяжении нескольких месяцев за одно и то же нарушение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие льготы и доплаты в целом имеют украинские военнослужащие, которые были мобилизованы на службу.

Также мы писали о том, в каких случаях призывник может проигнорировать повестку и не приходить после ее получения в военкомат.