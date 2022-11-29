Сколько нужно служить во время мобилизации в Украине: адвокат дала ответ

Адвокат рассказала о сроках службы в армии

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украине продолжает действовать военное положение и общая мобилизация, в рамках которой многие украинцы были призваны на военную службу. В связи с этим многих наших граждан стал интересовать вопрос, сколько им придется служить в случае призыва в этот период времени.

Как рассказала адвокат волонтерского движения "Адвокаты ВСУ" Ольга Дурнопьянова, нормативно-правовыми актами, которые определяют сроки воинской службы, а также порядок увольнения, в частности является Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" № 2232-ХІІ, и Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Статьей 23 Закона № 2232-ХІІ определены сроки военной службы. В частности, ч. 7 ст. 23 Закона гласит, что для военнослужащих, что проходят военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, установленный срок военной службы – до истечения особого периода или до объявления решения о демобилизации.

Кроме того, ч. 9 ст. 23 Закона № 2232-ХІІ говорит, что во время действия особого периода, а именно с момента введения военного положения (наступление военного времени), для военнослужащих, у которых истек срок военной службы, установленный статьей 23 Закона, военная служба продолжается сверх установленных сроков – к объявлению демобилизации, кроме случаев, определенных пунктами "б", "в", "г" ч. 2, пунктами "б", "в", "г", "г", "д", "е" ч. 3 ст. 26 настоящего Закона.

Окончанием прохождения воинской службы считается день исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части в порядке, установленном положениями о прохождении воинской службы гражданами Украины (ч. 3 ст. 24 Закона № 2232-ХІІ).

Исходя из вышеуказанного, отвечая на вопрос, следует сказать, что военнослужащие призванные на военную службу во время мобилизации на особый период, должны будут проходить такую службу сроком до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации с исключением военнослужащего из списков личного состава воинской части.

Однако, в то же время, существуют и предусмотренные законом основания, согласно которым военнослужащие могут быть уволены с военной службы во время действия военного положения. То демобилизация будет объявлено, до окончание особого периода.

Перечень таких оснований исчерпывающий, и четко определен в п. 2 ч. 4 ст. 26 Закона № 2232-ХІІ. Реализовать свое право на увольнение с военной службы после призыва во время мобилизации, в период действия военного положения, при наличии предусмотренных законом оснований, военнослужащий может на любом этапе прохождения военной службы.

Напомним, ранее мы писали о том, что могут ли некоторые мужчины избежать боевой службы на фронте даже во время войны.

Также мы сообщали о том в каких случаях гражданину разрешено не приходить или приходить не во время по повестке в военкомат.