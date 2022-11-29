Скільки потрібно служити під час мобілізації в Україні: адвокат відповіла

Адвокат розповіла про термін служби в армії

Через повномасштабне вторгнення росії в Україні продовжує діяти військовий стан та загальна мобілізація, в рамках якої багато українців було призвано на військову службу. У зв’язку з цим багатьох наших громадян почало цікавити питання, скільки їм доведеться служити у разі призову в цей період.

Як розповіла адвокат волонтерського руху "Адвокати ЗСУ" Ольга Дурноп’янова, нормативно-правовими актами, які визначають строки військової служби, а також порядок звільнення, зокрема є Закон України "Про військовий обов’язок та військову службу" № 2232-ХІІ, та Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

Статтею 23 Закону № 2232-ХІІ визначено строки військової служби. Зокрема, ч. 7 ст. 23 Закону говорить, що для військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, встановлений термін військової служби – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.

Крім того, ч. 9 ст. 23 Закону № 2232-ХІІ каже, що під час дії особливого періоду, а саме з моменту введення воєнного стану (настання воєнного часу), для військовослужбовців, у яких закінчився термін військової служби, встановлений статтею 23 Закону, військова служба триває понад встановлені терміни – до оголошення демобілізації, крім випадків, визначених пунктами "б", "в", "г" ч. 2, пунктами "б", "в", "г", "г", "д", "е" год. 3 ст. 26 цього Закону.

Закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України (ч. 3 ст. 24 Закону № 2232-ХІІ).

Виходячи з вищезгаданого, відповідаючи на запитання, слід сказати, що військовослужбовці, які покликані на військову службу під час мобілізації на особливий період, повинні проходити таку службу строком до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію за винятком військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

Однак, в той же час, існують і передбачені законом підстави, згідно з якими військовослужбовців може бути звільнено з військової служби під час дії військового стану. Те демобілізація буде оголошено, до закінчення особливого періоду.

Перелік таких підстав вичерпний та чітко визначений у п. 2 ч. 4 ст. 26 Закону № 2232-ХІІ. Реалізувати своє право на звільнення з військової служби після призову під час мобілізації, у період дії військового стану, за наявності передбачених законом підстав, військовослужбовець може на будь-якому етапі проходження військової служби.

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