Мобилизация на службу в ВСУ: какие льготы и выплаты получают военные

Список льгот может расширяться

В Украине продолжается уже 237-й день полномасштабного вторжения. Многие военнослужащие, защищающие нашу страну в составе Вооруженных сил Украины, уже более 7 месяцев находятся на фронте, поэтому правительство ввело для них некоторые льготы и выплаты, которые смогут улучшить их жизнь и сделать более комфортной.

Об этом сообщило украинское издание "ZN.ua". Как отмечается, бойцам назначается ежемесячный должностной оклад, надбавки, доплаты и премии, выплаты за участие в боевых действиях и пребывание в плену, в окружении. В общем, среди видов денежных выплат есть следующие:

должностной оклад, оклад по воинскому званию;

ежемесячные/одноразовые дополнительные виды денежного довольствия;

выплаты за участие в боевых действиях или выполнение боевых заданий в зоне боевых действий, пребывание в плену или в окружении;

другие выплаты, не имеющие постоянного характера.

Отдельные виды выплат и доплат имеют размер до 100 тысяч гривен в месяц, которые выплачиваются ежемесячно. Для получения таких выплат представляются отчеты об участии и задачах личного состава в боевых действиях.

Право на сохранение стажа работы

С началом полномасштабного вторжения по июль 2022 военнослужащие имели право на сохранение рабочего стажа и зарплаты. То есть, они должны были получать зарплату по месту работы и выплаты за службу, в том числе за участие в боевых действиях.

Однако уже с 1 июля были внесены изменения в статью 119 КЗоТ. Было исключено положение о сохранении средней заработной платы по месту работы работника на время призыва на военную службу. В настоящее время военные ВСУ имеют право на сохранение места работы, а время прохождения военной службы засчитывается в страховой стаж.

Право на бесплатный проезд и провоз багажа

Военные, ставшие лицами с инвалидностью из-за войны войны, участники боевых действий и приравненные к ним лица при наличии удостоверения, а при необходимости электронного билета имеют право на бесплатный проезд по всем видам транспорта городского, пригородного и междугороднего сообщения в Украине. за исключением такси. Таким образом бесплатный проезд бойцам предоставляется при поездке:

в командировку;

в отпуск в пределах Украины (если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев не превышает величины дохода, дающего право на налоговую соцльготу);

при переводе на новое место прохождения службы или в связи с передислокацией воинской части;

к месту жительства, избранного во время увольнения с военной службы, в Украине.

Отпуска

Во время полномасштабной войны военным предоставляются отпуска продолжительностью не более 10 календарных дней. Они могут быть по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежных выплат.

При этом не учитывается время проезда к месту проведения отпуска и обратный путь. Однако это должно быть не более двух суток в один конец.

Медицинская помощь и оздоровление детей

Конечно, украинские военные имеют право на прохождение реабилитации и лечения, отпуска с сохранением выплат для восстановления здоровья по болезни. При этом это осуществляется за счет государства. Бойцам Вооруженных сил предоставляется право на следующие виды лечения:

по болезни – предоставляется отпуск по лечению с сохранением денежного и материального обеспечения на основании заключения военно-врачебной комиссии;

бесплатная для участников боевых действий психологическая, медико-психологическая реабилитация, денежная помощь на оздоровление;

единовременная денежная помощь в случае инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности.

Кроме того, следует учесть, что детям военных по месту жительства их семей в первоочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях независимо от форм собственности. Дети погибших военных смогут уезжать за границу на оздоровление и отдых при наличии согласия Национальной социальной службы.

Как сообщал "Телеграф" ранее, за границу могут не уехать некоторые мужчины даже со всеми необходимыми документами. На это есть веская причина.