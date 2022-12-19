Украинским военным повысили денежное довольствие: на сколько больше получат бойцы

Уже сейчас украинские военные получают повышенное денежное довольствие

Украина продолжает отражать российское широкомасштабное вторжение, из-за чего в стране была продлена всеобщая мобилизация, как и действие военного положения, а самим военнослужащим существенно увеличили денежное довольствие.

О последнем факте сообщила на брифинге заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр, передает "ТСН". Замминистра также отметила, что увеличение денежного довольствия произошло в декабре, то есть уже сейчас защитники Украины получают повышенные выплаты в сравнении с ноябрьскими.

Маляр рассказала, что выплаты увеличились благодаря ряду дополнительных начислений, а общий прирост составил 37%.

"Все выплаты проходят по статье ежемесячное денежное довольствие. Поэтому в декабре по этой позиции будет выплачено воинам почти на 37% больше, чем было в ноябре", — пояснила она.

Замминистра добавила, что формально уже выплачено 60% общего объема ежемесячного денежного довольствия.

По состоянию же на 14 декабря Министерство обороны Украины уже полностью профинансировало дополнительные выплаты за непосредственное участие в боевых действиях (100 тысяч грн) и дополнительные выплаты за службу во время военного положения (30 тысяч грн).

Как сообщалось, известный журналист Ярослав Галас, который сейчас воюет в Донецкой области, в интервью для "Телеграфа" рассказал о о быте украинских защитников и о том, что приносит воинам самое большое счастье.