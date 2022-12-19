Українським військовим підвищили грошове забезпечення: на скільки більше отримають бійці

Вже зараз українські військові отримують підвищене грошове забезпечення.

Україна продовжує відбивати російське широкомасштабне вторгнення, через що в країні було продовжено загальну мобілізацію, як і дію воєнного стану, а самим військовослужбовцям суттєво збільшили грошове забезпечення.

Про останній факт повідомила на брифінгу заступник міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє ТСН. Вона також зазначила, що збільшення грошового забезпечення відбулося у грудні, тобто вже зараз захисники України отримують підвищені виплати порівняно з листопадовими.

Маляр розповіла, що виплати зросли завдяки низці додаткових нарахувань, а загальний приріст становив 37%.

"Усі виплати проходять за статтею щомісячне грошове забезпечення. Тому в грудні за цією позицією буде виплачено воїнам майже на 37% більше, аніж було в листопаді", — пояснила вона.

Заступниця міністра додала, що формально вже виплачено 60% загального обсягу щомісячного грошового забезпечення.

Станом на 14 грудня Міністерство оборони України вже повністю профінансувало додаткові виплати за безпосередню участь у бойових діях (100 тисяч грн) та додаткові виплати за службу під час військового стану (30 тисяч грн).

Як повідомлялося, відомий журналіст Ярослав Галас, який зараз воює на Донеччині, в інтерв’ю для "Телеграфа" розповів про побут українських захисників і про те, що приносить воїнам найбільше щастя.