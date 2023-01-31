Выплаты по новым правилам: в ВСУ отменили премии в 30 тыс. для тыла, что еще изменилось

Изменения вступят в силу с 1 февраля

В соцсетях обсуждают новый порядок дополнительного вознаграждения для военнослужащих ВСУ и полицейских. Планируется, что изменения начнут действовать уже с завтрашнего дня — с 1 февраля.

Рассказываем, что известно по состоянию на этот момент:

Кому перестанут платить 30 тыс. премий

Министерство обороны Украины выступило с официальным разъяснением спорного документа. Речь идет об изменениях в постановление Кабинета Министров №168 от 28 февраля 2022 года.

Ранее военные и другие силовики ежемесячно получали по 30 тыс. гривен премий, а на передовой — по 100 тыс. "боевых".

Теперь, по данным Минобороны, выплаты для силовиков и военных будут выглядеть так:

Как изменятся выплаты военным с 1 февраля (данные Министерства обороны Украины)

100 тыс. грн будут сохранены для бойцов, воюющих с противником на переднем крае в зоне боевых действий , а также для семей пленных и пропавших без вести .

, а также для семей и . Появился пункт о боевых задачах , которые могут находиться не только на передовой в зоне боевых действий. За них будут доплачивать от 30 до 50 тыс. грн.

, которые могут находиться не только на передовой в зоне боевых действий. За них будут доплачивать от 30 до 50 тыс. грн. Отменены премии 30 тыс. грн для тыла: военных, МВД, срочников, курсантов ВУЗов, офицеров управлений и штабов.

"Все военнослужащие, включая срочники и курсанты, в разных регионах Украины получают дополнительное денежное вознаграждение в фиксированном размере 30 тыс. грн. В то же время бойцы, рискуя жизнью, выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником, получают абсолютно такие же дополнительные выплаты — 30 тысяч гривен… Назрел вопрос дифференциации размеров вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы", — говорят в Минобороны.

Выплаты будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач.

Также в СМИ появились дополнительные разъяснения и разные трактовки, порой несколько резонирующие с опубликованным Министерством обороны объяснением. Возможно, дальше деталей появится больше.

"УП" передает, что выплаты в 30 тысяч гривен сохранят для военных, выполняющих задачи на востоке, юге и севере страны. В частности, для тех, кто находится в материально-техническом обеспечении.

"BBC News Украина" со ссылкой на пресс-службу Минобороны передает, что теперь руководители соответствующих министерств и государственных органов будут определять порядок и условия выплаты дополнительного вознаграждения для военных и других силовиков, не находящихся в зоне боевых действий.

Издание "Новинарня" со ссылкой на свои источники разъясняло, что изменения и уточнения касаются также начислений за ранения, выплат в случае нарушений дисциплины, пьянства, оставление места службы, дезертирства, добровольной сдачи в плен, членовредительства и др.

Также новой была информация, что выплата премии производится на основании приказов:

командиров (начальников) воинских частей – личному составу воинской части;

руководителя органа военного управления – командирам (начальникам) воинских частей.

Нижний порог "зарплат" для сил обороны

Минобороны говорит, что с 1 февраля вырастет минимальный порог денежного довольствия (без дополнительного вознаграждения) для всех представителей сил безопасности и обороны. Это:

Минимум 20 100 гривен для Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Госпогранслужбы.

17 000 гривен для лиц рядового и руководящего состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Нацполиции.

Военные, полицейские и другие силовики по закону не считаются наемными работниками, а находятся на службе. Поэтому их месячная зарплата называется "денежным обеспечением", которое состоит из оклада по воинскому званию и должности, надбавки за выслугу лет, особенности прохождения военной службы. Также они получают премии, которые могут составлять большую часть дохода.

К примеру, в конце 2021-начале 2022-го патрульные полицейские проводили "тихие забастовки" из-за низких зарплат. После этого в парламенте зарегистрировали два законопроекта, в пояснительной записке к одному из них говорилось, что должностные оклады не менялись с 2015-го года и составляли около 2 тысяч гривен, а минимального уровня, который защищал бы полицейских, просто не существовало.

Как сообщал Телеграф, в Украине засекретили зарплаты Зеленского и верхушки его офиса.