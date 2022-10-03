Военные будут выезжать за границу? В Раде объяснили, при каких условиях это будет возможно

Это станет мощной мотивацией для бойцов

Депутаты парламента предложили разрешить выезд из Украины военным Вооруженных сил Украины, чтобы они смогли увидеться со своими родными в отпуске. К тому же они считают нужным относить время прохождения службы в армии к выслуге лет и стажу работы для назначения пенсий на льготных условиях – из расчета один месяц службы за три месяца работы.

Об этом стало известно в тексте законопроекта на сайте Верховной Рады Украины. Это произошло по инициативе депутатской группы "Партия "За Будущее". Народный депутат Украины, один из авторов законопроекта Сергей Рудык, прокомментировал такое предложение.

"Едва ли не единственная категория граждан, наиболее заслуживающая права выезда за границу — это военнослужащие. Многие из них добровольно ушли в ВСУ, месяцами находились "на нуле" и во время отпуска должны получить возможность встретиться со своими семьями, находящимися за границей. Подобные поездки станут для них своеобразной психологической реабилитацией и мощным стимулом для борьбы в войне за независимость", — пояснил нардеп.

Кроме того, он отметил, что это единственная категория, которая не нуждается в унизительных "денежных залогах" или других формах гарантирования своего возвращения в Украину. Вычисление продолжительности отпуска такого типа должно производиться без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно, но не более четырех суток в одну сторону. Также предусмотрено, что предоставление военнослужащим отпусков осуществляется при одновременном отсутствии не более 5% общей численности подразделения.

Как сообщал "Телеграф" ранее, представители Государственной пограничной службы рассказали, есть ли возможность у бывших узников уехать за границу Украины во время военного положения.