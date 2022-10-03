Військові виїжджатимуть за кордон? В Раді пояснили, за яких умов це буде можливим

Зазначається, що це стане потужною мотивацією для бійців

Депутати парламенту запропонували дозволити виїзд з України військовим Збройних сил України, щоб вони змогли побачитися зі своїми рідними у відпустці. До того ж, вважають за потрібне зараховувати час проходження служби в армії до вислуги років та стажу роботи для призначення пенсій на пільгових умовах – із розрахунку один місяць служби за три місяці роботи.

Про це стало відомо з тексту законопроекту на сайті Верховної Ради України. Це сталося за ініциативи депутатської групи "Партія "За Майбутнє". Народний депутат України, один із авторів законопроекту Сергій Рудик прокоментував таку пропозицію.

"Чи не єдина категорія громадян, яка найбільше заслуговує на право виїзду за кордон – це військовослужбовці. Багато хто із них добровільно пішов у ЗСУ, місяцями перебував "на нулі" і під час відпустки має отримати можливість зустрітися зі своїми родинами, які перебувають за кордоном. Такі поїздки стануть для них своєрідною психологічною реабілітацією і потужним стимулом для боротьби у війні за незалежність", — пояснив нардеп.

Крім того, він зазначив, що це єдина категорія, яка не потребує принизливих "грошових застав" чи інших форм гарантування свого повернення в Україну. Обчислення тривалості відпустки такого типу має відбуватися без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад, але не більше чотирьох діб в один бік. Також передбачено, що надання військовослужбовцям відпусток здійснюється за умови одночасної відсутності не більше 5% загальної чисельності підрозділу.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, представники Державної прикордонної служби розповіли, чи є можливість у колишніх в'язнів виїхати за кордон України під час воєнного стану.