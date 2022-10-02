Чи можуть колишні в’язні виїхати за кордон під час війни: чітке пояснення

Закон чітко прописує всі можливості та обмеження

Через загальну мобілізацію, яка триватиме в Україні майже до кінця листопада, більшість чоловіків призовного віку виявилися невиїзними за кордон. Виняток становлять лише окремі категорії громадян. Утім до їх переліку не входять люди, які раніше відбували покарання за скоєний злочин і вийшли на волю в період активних бойових дій.

Чітке роз’яснення щодо цього дали представники Державної прикордонної служби України, повідомляє "Телеграф". Правоохоронці наголошують: на подібні обмеження впливає дія воєнного стану.

Громадяни із категорії колишніх ув’язнених не можуть перетинати державний кордон під час війни. Це регулюється одразу двома правовими актами:

постановою Кабміну "Про затвердження Правил перетину державного кордону громадянами України"

ч. 1 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Найімовірніше, що ці обмеження будуть зняті з українських громадян, які відбули тюремний термін, після закінчення війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, якій категорії українців спростили можливість виїхати із країни.

Також ми писали, кому зі студентів буде дозволено перетинати державний кордон і що для цього буде потрібно.