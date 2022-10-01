В Україні змінили правила виїзду за кордон для ще однієї категорії громадян

Через військову агресію рф виїзд військовозобов'язаних громадян забороняється, проте існують певні винятки

В Україні уряд прийняв рішення частково змінити умови виїзду за кордон ще однієї категорії громадян. Цього разу правила перетинання державного кордону під час дії воєнного стану спростили для деяких спортсменів.

Як повідомили у Державній прикордонній службі, відповідними змінами було визначено певні особливості пропуску спортсменів, котрі входять до списків національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту, а також деяких видів спорту, де беруть участь особи з інвалідністю та тренери зі складу національних збірних команд України.

Також зазначається, що, згідно з внесеними змінами, виїжджати за межі країни матимуть змогу спортсмени і всі громадяни, що включені до складу команд різного рівня, проте при умові, що на руках вони мають низку документів, що це підтверджує.

Які документі потрібні

До списку паперів, які перевірятимуть на державному кордоні, входять рішення Мінмолодьспорту або лист Міністра молоді та спорту до Держприкордонслужби щодо участі особи, яка здійснює виїзд у спортивному заході.

Відповідний дозвіл можна буде отримати у Держприкордонслужбі за попередньою заявою конкретного суб’єкта сфери фізичної культури і спорту. У документі повинен міститися повний список осіб, які в подальшому планують брати участь у спортивному заході. Також є велика потреба у вказуванні термінів його проведення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні ще одну категорію чоловіків не випускатимуть за кордон, навіть при умові наявності у них дозвільних документів.