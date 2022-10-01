В Украине изменили правила выезда за границу для еще одной категории граждан

Из-за военной агрессии рф выезд военнообязанных граждан запрещается, однако существуют определенные исключения

В Украине правительство приняло решение частично изменить условия выезда за границу еще одной категории граждан. В этот раз правила пересечения государственной границы во время действия военного положения упростили для некоторых спортсменов.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, соответствующими изменениями были определены особенности пропуска спортсменов, входящих в списки национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта, а также некоторых видов спорта, где принимают участие лица с инвалидностью и тренеры из состава национальных сборных команд Украины.

Также отмечается, что, согласно внесенным изменениям, выезжать за пределы страны смогут спортсмены и все граждане, включенные в состав команд разного уровня. Однако при условии, что на руках у них есть ряд документов, что это подтверждает.

Какие документы нужны

В список бумаг, которые будут проверять на государственной границе, входят решение Минмолодежьспорта или письмо Министра молодежи и спорта в Госпогранслужбу об участии лица, осуществляющего выезд в спортивном мероприятии.

Соответствующее разрешение можно будет получить в Госпогранслужбе по предварительному заявлению конкретного субъекта сферы физической культуры и спорта. В документе должен содержаться полный список лиц, которые в дальнейшем планируют участвовать в спортивном мероприятии. Также велика потребность в указании сроков его проведения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине еще одну категорию мужчин не будут выпускать за границу, даже при условии наличия у них разрешительных документов.