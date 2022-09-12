Что, я те 100 тысяч на "гражданке" не заработал бы? Спросил меня обычный мужик, с которым я служу - Иван Сияк
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Журналист Иван Сияк, который пошел на войну добровольцем, рассказал о своих сослуживцах в ВСУ
Когда только приехали в бригаду, мы с киевским другом между собой называли новых сослуживцев "бомжами", правду ніде діти.
Учебка выглядела стремно, все в ней — стремным, скажем прямо, украинские мужчины среднего возраста, жители сел и маленьких городков, из которых преимущественно состоит наша армия, не стараются выглядеть красивыми или хотя бы по-солдатски бравыми.
Понадобились месяцы, чтобы прижиться и начать с ними разговаривать.
Вот достаточно свежее открытие — среди этих мужиков практически нет бедных.
Каждый, готовый работать, зарабатывает.
Водитель моей "таблетки", Винницкая область: 8 коров, 30 тысяч гривен на молоке в месяц, 15 тысяч зарплата как управляющего на чужой ферме.
Зимой уезжает в Польшу работать на мусоросжигательном заводе — 70 тысяч в месяц, плюс зарплата жены, которая едет вместе с ним.
Перед войной решил забрать из аренды земельные паи, чтобы обрабатывать самостоятельно. Купил трактор.
Пока первый водитель уехал расписываться с гражданской женой (повод получить законный отпуск и помочь семье с уборкой урожая), за руль медэвака сел человек из Хмельницкой области. В наследство досталось 6 гектаров земли. В первый год посеял кукурузу, своей техники не имел и для каждой операции нанимал на стороне. При всем при этом после сдачи зерна получил вооот такую пачку денег — показывает, максимально раздвигая большой и указательный пальцы.
К началу войны имел уже трактор и все навесное оборудование, мотоблоки, две машины, и еще 2 гектара докупил. У брата — взятый по дешевке на шведском аукционе комбайн. Все теперь делают сами, только опылять нанимают квадрокоптер.
Заряжающий самоходки из Закарпатья. 300 тысяч в сезон только на одной клубнике со своей земли, а там не только клубника.
Командир орудия из села на границе с Румынией, бывший учитель физики и детский тренер по туризму с 30-летним стажем. Вместе с женой работал в израильском доме престарелых. "Та шо, я б ці сто тисяч на гражданці не заробив?"
А еще владелец СТО по "Жигулям", два строительных бригадира, персики под Одессой чувак выращивает, штукатур из Чехии вернулся.
Фермеры, строители, дальнобои, гастарбайтеры-разнорабочие, какого мужика в засаленном пикселе не тыкни, если трезвый — есть земля, дом, машина, лодка, ружья, охотничьи собаки, дети поехали учиться.
Пашешь — получаешь, справедливо.
В худшие дни ее истории Украина нравится мне все сильнее.
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